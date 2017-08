Zeker 25 Gelderse bedrijven leverden besmette eieren

LUNTEREN - De eieren van zeker 25 Gelderse bedrijven staan op de lijst van NVWA omdat ze besmet zijn met fipronil. Bij de eieren van 24 bedrijven wordt geadviseerd ze niet door kinderen te laten eten, de eieren van één bedrijf vormen een gevaar voor de volksgezondheid.

Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland aan de hand van de lijst met eicodes die de NVWA donderdag bekendmaakte. Op die lijst staan 59 bedrijven waarvan de eieren besmet zijn. Ze zijn inmiddels uit de handel gehaald. Veel van de getroffen pluimveehandelaren zitten in de Gelderse Vallei.

'Het is echt crisis'

Er zijn nog meer bedrijven gesloten, omdat ook daar fipronil werd aangetroffen. In totaal heeft de NVWA 138 bedrijven gesloten. Ondertussen zitten de pluimveehouders door de affaire met de handen in het haar. Ze weten niet goed wat te doen. 'Het is echt crisis', verzucht Martijn van Veldhuizen, pluimveeadviseur en pluimveehouder in Lunteren.

Hoe krijg je fipronil uit de eieren, uit de kip en uit de stal?

Niemand weet hoe het anti-luizenmiddel bestreden moet worden. 'We doen allemaal maar wat en op dit moment hebben we goed advies van deskundigen nodig.' Van Veldhuizen denkt dat dit een aantal collega-bedrijven de kop zal kosten. 'Ga je ruien, dan heb je een aantal maanden geen inkomsten maar wel kosten. Als je ruimt moet je een x-bedrag ophoesten om de dieren en eieren te vernietigen. Zie dan maar weer aan de gang te komen.'

Wel geblokkeerd, geen bericht

Volgens Van Veldhuizen is er een bedrijf in Gelderland dat wel is geblokkeerd, maar niets heeft gehoord van de NVWA. De NVWA kon dat niet bevestigen.