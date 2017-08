Kabinet: onrust gifei meer dan begrijpelijk

BARNEVELD - De onrust die is ontstaan over eieren die het giftige fipronil bevatten is 'meer dan begrijpelijk'. Dat vinden minister Edith Schippers van Volksgezondheid en staatssecretaris Martijn van Dam van Landbouw.

De afgelopen dagen kreeg de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) het verwijt onnodige extra onrust te hebben gezaaid met gezwalk en tegenstrijdige adviezen. Maar de twee bewindslieden wijzen erop dat de NVWA tussen twee vuren zit en zowel wordt aangewreven dat ze te slap als te streng optreedt. Zie ook: NVWA: Alle besmette eieren zijn uit de handel Zorgvuldig beoordeeld De dienst moest 'strikt handhaven' om de voedselveiligheid en het vertrouwen van de burger te waarborgen, schrijven Schippers en Van Dam donderdag aan de Tweede Kamer. Bovendien moesten de meest kwetsbare consumenten beschermd worden. De NVWA heeft 'zorgvuldig beoordeeld' of er gevaar voor consumenten was. Zie ook: Check hier de 59 codes van besmette eieren De Tweede Kamer wil na het reces in debat met de verantwoordelijke minister en staatssecretaris. Eieren in winkel veilig Alle eieren die vanaf vrijdagochtend in de Nederlandse supermarkten liggen, zijn volgens de supermarktbranche geheel vrij van de stof fipronil. 'Vanaf morgen liggen alleen nog schone eieren in de schappen', garandeerde directeur René Roorda van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) donderdagavond. 'Het is een flinke klus, want we moeten nog miljoenen eieren van de schappen halen. Dat gebeurt vanavond nog', aldus Roorda.