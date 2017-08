Politie zet voor het eerst een drone in bij opsporing

WINTERSWIJK - Voor het eerst heeft de politie bij de opsporing van een verdachte een drone ingezet. Agenten zochten in de omgeving van Winterswijk naar een man die woensdag een auto zou hebben gestolen.

De auto zou zijn gestolen aan de Kreilweg in het Achterhoekse Woold. De verdachte is een blanke man van ongeveer 1.80 meter lang. Hij is tussen de 35 en 40 jaar oud, kaal, draagt een blauw shirt en een donkere broek. Hij heeft opvallend gele tanden. Het is niet bekend of de man ook is gevonden.

Militaire drones

De politie maakt in Gelderland vaker gebruik van (militaire) drones. Dan gaat het om Defensie drones die op verzoek van de politie worden ingezet. Vaak is dat om overzicht te houden boven een bepaald gebied, zoals vorig jaar in de Edese wijk Veldhuizen. Het is voor zover bekend voor het eerst dat de politie een drone inzet bij opsporing.

Opgeleid voor vliegen met drones

Het gebruiken van drones is al langer een wens van de politie, maar de aanschaf van de onbemande vliegtuigjes werd telkens uitgesteld. Wel werden in de tussentijd agenten opgeleid om met de drones te kunnen vliegen.

