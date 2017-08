NVWA: 'Alle besmette eieren zijn uit de handel'

BARNEVELD - De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zegt dat alle eieren met fipronil inmiddels uit de handel zijn gehaald. 'Als het goed is zit er daardoor geen fipronil meer in Nederlandse eieren', zegt woordvoerder Benno Bruggink tegen de NOS.

In totaal zijn er 147 bedrijven gesloten vanwege de aanwezigheid van fipronil. Niet bij al die bedrijven is de concentratie in de eieren te hoog. 'Maar het mag er gewoon niet in zitten', zegt Bruggink. De bedrijven blijven dicht tot ze helemaal schoon zijn.

Naast de boerderij in Eck en Wiel zijn er geen gevallen waarin er een acuut gevaar voor de volksgezondheid is. De besmetting ontstond doordat het stofje werd gebruikt door het Barneveldse bedrijf ChickFriend bij het luisvrij maken van legkippen.

