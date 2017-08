Onderzoek aanpassingen vliegroutes moet 1 september klaar zijn

TEUGE - Het second opinion onderzoek naar mogelijke aanpassingen van de vliegroutes van vliegveld Lelystad door staatssecretaris Sharon Dijksma moet 1 september klaar zijn.

Dat schrijft de staatssecretaris in antwoord op vragen van Tweede Kamer leden Martijn van Helvert en Pieter Omtzigt. De staatssecretaris heeft het Britse bureau Helios gevraagd deze maand te kijken naar de voorgestelde routes.

Gevolgen voor vliegveld Teuge

De staatssecretaris vraagt specifiek aandacht voor vliegveld Teuge bij Apeldoorn en de zweefvliegclub in het Overijsselse Lemelerveld. De routes die nu zijn gekozen lijken het einde te gaan betekenen voor het vliegveld Teuge. Het bureau moet kijken of het mogelijk is de routes zo te veranderen dat het valschermspringen op Teuge door kan gaan. Het vliegveld zelf voert op dit moment ook een onderzoek uit.

Het bureau kijkt ook naar de vlieghoogtes en een alternatief voorstel van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart. Wel blijft de staatssecretaris vasthouden aan de routes. Die zijn volgens haar een gegeven. Het advies moet uiterlijk 1 september klaar zijn, aangezien de tijd begint te dringen.

De openstelling van Lelystad Airport staat gepland voor april 2019.