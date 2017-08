Opnieuw verkeersoverlast op N348 in Dieren

DIEREN - De bouwwerkzaamheden aan de traverse dwars door Dieren gaan opnieuw een fase in. Voordat deze nieuwe situatie in kan gaan, zijn er tussen Dieren en Ellecom extra werkzaamheden. Hierdoor moeten automobilisten in het weekend van vrijdag 4 augustus 20.00 uur tot maandag 7 augustus 06.00 uur rekening houden met omleidingen en vertragingen.

Omleiding

De N317 vanaf de A348, de N348 ter hoogte van Hof te Dieren en de spoorwegovergang Harderwijkerweg zijn afgesloten. Fietsers en voetgangers kunnen wel gebruik maken van de spoorwegovergang. Het verkeer dat Dieren in en uit wil wordt omgeleid via de N786 (Burgemeester Willemsestraat) en de Doesburgsedijk.

Turborotonde bij Ellecom

Ter hoogte van Ellecom en de Zutphensestraatweg wordt een turborotonde aangelegd. Deze tijdelijke oplossing is bedoeld om het verkeer door te laten stromen, terwijl het nieuwe kruispunt bij Ellecom wordt gemaakt. Om deze aan te laten sluiten met de N317, krijgt deze provinciale weg een tijdelijke weg in de middenberm. Ellecom blijft bereikbaar via de snelweg A348 en De Steeg. Hulpdiensten en busvervoerders kunnen er wel door. Fietsers en voetgangers kunnen geen gebruik maken van het kruispunt en worden omgeleid via de Hofstetterlaan, Lange Juffer en Arnhemsestraatweg.

Tweede bouwfase

Maandag 7 augustus begint de tweede bouwfase met nieuwe rijroutes voor het doorgaande en lokale verkeer. Vanaf dat moment rijdt het verkeer over de nieuwe weg en de nieuwe (tijdelijke) rotonde. Fietsers en voetgangers die vanuit de Harderwijkerweg naar Het Rhedens, Dieren zuid of het busstation willen, worden over het nieuwe dek (Stationsplein) naar de overkant geleid. Deze nieuwe tijdelijke situatie duurt ongeveer tien maanden.