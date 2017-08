Gevaarlijke bacterie in hondenvoer ontdekt, ook mensen lopen risico

WAGENINGEN - Onderzoekers van de Wageningen Universiteit hebben in rauw hondenvoer de bacterie Brucella suis ontdekt. Volgens de onderzoekers is deze bacterie gevaarlijk voor honden maar ook voor mensen.

Honden krijgen hierdoor gewrichtsproblemen en problemen met de geslachtsorganen. Mensen krijgen verschijnselen die lijken op griep, zoals langdurige aanvallen van koortsgolven die maar moeilijk te bestrijden zijn. Sommige mensen hebben de bacterie hun leven lang bij zich en hebben er ook altijd last van. Ook varkens zijn zeer gevoelig voor de bacterie. De verspreiding van de bacterie gebeurt vaak ongemerkt omdat de infectie langzaam verloopt. De ziekte wordt hierdoor pas laat ontdekt.

Rauw hondenvoer

De ziekmaker komt normaal gesproken niet meer in Nederland voor. Maar hij is nu aangetroffen in een pakket rauw hondenvoer. Een hond die het voer heeft gegeten, is ziek geworden en inmiddels afgemaakt. Deze hond heeft de onderzoekers op het spoor gezet.

De bacterie blijkt gezeten te hebben in hazen die geïmporteerd werden uit Zuid-Amerika. Daar komt de bacterie nog volop voor. Deze hazen werden naast ander slachtafval ook in het rauwe hondenvoer verwerkt. Het gaat hierbij om grote hoeveelheden, omdat het anders niet rendabel is. Dus vrezen deskundigen dat er binnenkort veel meer ziektegevallen zullen optreden, want die hazen zijn verwerkt in een onbekend aantal porties.

Barf

In Nederland krijgen naar schatting een half miljoen honden barf, dat staat voor Bones and Raw Food. Vaak wordt dit rauwe vlees voorverpakt verkocht. De baas voert zijn hond rauw vlees omdat dit beter zou zijn voor de hond, aangezien het dier van de wolf afstamt. Ook is er wantrouwen tegen de commerciële hondenvoerproducenten en soms heeft de hond een allergie en reageert hij beter op barf dan op fabrieksvoer. Ongeveer 20 procent van de Nederlandse hondenbezitters is barf-aanhanger. Ook katten krijgen barf, hoeveel van de katteneigenaren dit voorschotelen is niet bekend. Er zijn rond de 2,2 miljoen honden en 3,7 miljoen katten in Nederland.

Felle discussie

Het voeren van het rauwe barf-vlees is onderwerp van hevige discussies, met felle voor- en tegenstanders. Inmiddels is gebleken dat het risico op allerlei besmettingen in dat rauwe vlees vrij groot is. Paul Overgaauw, dierenarts en parasitoloog van de faculteit Diergeneeskunde van de universiteit Utrecht is zeer uitgesproken in zijn mening, 'We hebben onlangs nog proeven gedaan met pakketten rauw voer van allerlei fabrikanten. We kochten ze bij dierspeciaalzaken, bij supermarkten, overal. En we ontdekten in dat vlees salmonella, listeria en nog veel meer. Allemaal besmettelijke bacteriën, die makkelijk op de mens over kunnen gaan als ie bijvoorbeeld het voer voor de hond klaarmaakt. En alsof dat niet genoeg was, komt deze Brucella er nog bij.'

Alarmerend

Onderzoeker Hendrik-Jan Roest, die aan de Wageningen Universiteit de bacterie Brucella suis heeft gevonden kan niet genoeg benadrukken hoe risicovol en dus ongewenst deze situatie is. 'Varkens zijn ook gevoelig voor deze bacterie. Je moet er niet aan denken wat er gebeuren kan met onze enorme varkensdichtheid.'

Paul Overgaauw is ook zeer bezorgd. 'Het is een ziekte die moeilijk te diagnosticeren is, dus de verspreiding kan nu een hele tijd doorgaan zonder dat iemand doorheeft wat er aan de hand is. Ook is het lastig na te gaan waar het rauwe besmette vlees allemaal in verwerkt is en waar het is gebleven. In hoeveel porties zat die haas? En welke winkels hebben het gekocht? Het is duidelijk dat als deze ene hond besmet is, er meerdere gevallen moeten zijn. De komende tijd moeten dierenartsen én huisartsen alert zijn, en bij bijzondere ziektegevallen ook denken aan een Brucella besmetting. Deze situatie is alarmerend en zeer ongewenst. We moeten ons écht bezinnen op de gang van zaken met deze rauw-vleeshandel.'