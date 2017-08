Brand verwoest zwembadgebouw Ugchelen

Foto: Pim Velthuizen

UGCHELEN - Op de Hoenderloseweg in Ugchelen heeft brand gewoed in een gebouw van een zwembad bij een woning. De brand was uitslaand en de hulpdiensten hebben ingezet om uitbreiding naar een naastgelegen schuur te voorkomen. Volgens een woordvoerder stond de hele schuur in brand.

Het gaat om een schuur van 15 bij 8 meter. Rond 17.15 uur was de brand onder controle. Bij de brand kwam veel rook vrij. Er raakte niemand gewond. Hoe de brand is ontstaan is op dit moment niet bekend.