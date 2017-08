De camping voor alleenstaande ouders is razend populair

Foto: Omroep Gelderland

NEEDE - Vakanties voor singles en eenouder-gezinnen is booming in Nederland. En een camping in Neede heeft zich er zelfs op toegelegd. Zes van de tien velden van camping 't Klumpke zijn gereserveerd voor alleenstaande ouders en hun kroost.

De kampeerders zijn er blij mee. 'Op een gezinscamping zit je vaak 's avonds alleen voor je tentje, dat is hier niet zo', zegt Daniël. Ook Petra heeft het er naar haar zin. 'Je krijgt wellicht wat minder ongemakkelijke vragen, goh ben je alleen met je zoon, wat dat betreft zit iedereen in hetzelfde schuitje. Eigenaar Aart van Geitenbeek denkt dat het voor veel mensen een stap is om voor het eerst, als alleenstaande ouder te gaan kamperen. 'Je moet alle keuzes in je eentje maken, dat is best een stap. Wij proberen daarin een beetje te helpen.'