Megastallen, moeten we die wel willen? Vanmiddag live debat op Radio Gelderland

ARNHEM - De brand in de varkenshouderij van Sebava bv. in Erichem, beter bekend als de Knorhof, heeft de discussie over de schaalvergroting in de varkenshouderij nieuw leven ingeblazen. Bij de brand kwamen alle 20.000 varkens om.

Eind vorige week, terwijl de brandweer nog aan het blussen was, ontstond er op social media een stevige discussie over megastallen. Zulke grote stallen, moeten we dat willen? Moet kwaliteit niet vóór kwantiteit gaan? Moeten we desnoods maar niet een beetje meer gaan betalen voor een lapje vlees? Of is schaalvergroting onontkoombaar voor varkenshouders als zij het hoofd boven water willen houden?

Op Radio Gelderland discussiëren we er vrijdag over tussen 16.00 en 17.00 uur met een varkenshouder, een tegenstander van megastallen en de toezichthoudende provincie in de persoon van gedeputeerde Jan Markink. Maar u kunt ook telefonisch en via e-mail vragen stellen.