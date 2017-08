Zwemmersjeuk en blauwalgen in recreatieplassen

HERWIJNEN - De provincie waarschuwt zwemmers in recreatieplas Zandput in Herwijnen (gemeente Lingewaal) dat ze last kunnen krijgen van zwemmersjeuk. Er zijn al meerdere klachten daarover binnengekomen.

In recreatieplas De Rietput in Heukelum (ook in de gemeente Lingewaal) en recreatieplas Walburgen in Gendt (gemeente Lingewaard) is blauwalg aangetroffen. Hierdoor is er een hoog risico op gezondheidsklachten.

Blauwalgen kunnen huid-, maag- of darmklachten veroorzaken. Er ontstaat een groene of groenblauwe olieachtige laag die op het water drijft. De provincie waarschuwt om niet door deze drijflaag heen te zwemmen en er geen kinderen in te laten spelen.

Huid binnendringen

Zwemmersjeuk wordt veroorzaakt door een parasiet van watervogels. Deze komt via de uitwerpselen van watervogels in het water terecht. Uit de parasieteitjes komen vervolgens larfjes. Als die met een zwemmer in aanraking komen, proberen ze de huid binnen te dringen.

Bij veel mensen ontstaat dan een soort allergische reactie. Er kunnen rode vlekjes ontstaan, die later overgaan in grotere hardere zwellingen van een tot drie centimeter doorsnede. De jeuk is volgens de provincie zeer intens, maar verdwijnt binnen een week. De aandoening is verder niet schadelijk.