Meer Nijmeegse flats hebben mogelijk slechte balkons

NIJMEGEN - De flats aan de Aubadestraat in Nijmegen zijn niet de enige flats met mogelijk slechte balkons of galerijen. Er zijn nog 17 flats waarbij er vraagtekens zijn over de staat van de balkons en galerijen, ze hebben in ieder geval niet de juiste constructie.

Dat blijkt uit een inventarisatie van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). De ODRN houdt toezicht op de staat van flats, maar is niet verantwoordelijk. Die verantwoordelijkheid voor de kwaliteit ligt bij de eigenaren van de panden. Het gaat om galerijflats die zijn gebouwd tussen 1950 en 1970 waarvan de betonnen verdiepingsvloer doorloopt in galerijen en balkons. Die constructie kan ervoor zorgen dat het metaal in het beton wordt aangetast door regen en strooizout. Bij zware belasting bestaat er een kans op instorting. 'Niet allemaal op zwarte lijst' Mieke Vuijk van de ODRN zegt dat die flats gecontroleerd moesten zijn voor 1 juli. Daarom hebben ze nu keuringsrapporten van de 17 complexen hebben opgevraagd. 'We willen die rapporten zien om te zeggen: dit is oke, of dit is niet oke. Die rapporten moeten voor het najaar bij ons binnen zijn. Als die rapporten niet in orde zijn, dan moet de eigenaar maatregelen nemen, maar het kan ook zijn dat alles goed is. De flats staan dus niet alle 17 per se op een zwarte lijst.' Flats gestut Vorige week werd bekend dat de balkons van twee flatgebouwen aan de Aubadestraat in Nijmegen dreigden in te storten. Daardoor mochten de bewoners niet meer het balkon op. Die balkons worden deze donderdag gestut. Zie ook: Instortingsgevaar flatbewoners mogen balkon niet meer op

