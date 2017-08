Een brandstofleiding van Engeland naar Frankrijk: operatie Pluto

SHANKLIN - Je zou denken in een Disney-tekenfilm terecht te zijn gekomen, maar niets is minder waar: op 12 augustus 1944 starten de geallieerden met Operatie Pluto, niet de hond van Mickey Mouse maar een ingenieus en grootschalig project om de geallieerde troepen in Frankrijk te voorzien van brandstof. De Pipe-Line Under The Ocean. En Bambi en Dumbo het olifantje komen ook nog langs.

Naast militaire successen had voor de geallieerden na de invasie in Frankrijk de bevoorrading van de troepen die die successen moeten boeken de hoogste prioriteit. Schepen voeren af en aan met wapens, voertuigen, troepen en voorraden tussen Engeland en de invasiekust waar twee kolossale kunstmatige havens waren aangelegd, en waarvan er een weer was uitgeschakeld door een zware storm. Ook via de lucht werden enorme hoeveelheden voorraden aangevoerd en dan was er natuurlijk nog de brandstof, die de boel rijdend moest houden.

Leidingen onder het Kanaal

Al in vroeg 1942 werd in Engeland gedokterd over de vraag hoe de toekomstige strijdmacht op het vasteland het beste voorzien kon worden van een betrouwbare en constante aanvoer van brandstof. Daarbij kwam al snel het idee naar voren het al in Engeland bestaande net van opslaglocaties en transportleidingen, bedoeld om minder kwetsbaar te zijn voor aanvallen en om risico's te spreiden, te gaan gebruiken. Dat leidingnet zou worden aangesloten op pompstations op het eiland Wight en noordelijker bij Dungeness waarna de brandstof via flexibele pijpleidingen naar de overkant zou worden gepompt. De pompstations zagen er uit als normale woningen, garages en zelfs een ijssalon om geen aandacht te trekken

Enorme operatie

Voor het project werd een speciale flexibele transportleiding met een stevige ommanteling van van meerdere lagen ontwikkeld die over zee werd getransporteerd en afgerold met behulp van kolossale drijvende trommels, de zogeheten conundrums.

Het Pluto-leidingnet - publiek domein

Bambi en Dumbo in gebruik

Op 12 augustus begon operatie Pluto. Een verbinding, bestaande uit meerdere leidingen, liep van Wight naar Cherbourg, de andere lag een stuk noordelijker en verbond Dungeness met Boulogne. De zuidelijke lijn werd Bambi genoemd, de noordelijke verbinding Dumbo, naar een ander Disney-karakter.

In totaal is via Pluto bijna 800 miljoen liter brandstof getransporteerd. Overigens zijn de leidingen tussen 1946 en 1949 vrijwel allemaal opgeruimd, een vroeg staaltje milieubewustzijn en recycling!