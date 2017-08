Rechter: Ede hoeft niet verder met re-integratieproject

EDE - De gemeente Ede hoeft niet door te gaan met re-integratieproject Focus. Dat heeft de rechtbank geoordeeld in een kort geding dat werd aangespannen door het bedrijf dat het programma uitvoerde. De gemeente zette het project stop omdat de afgesproken resultaten bij lange na niet gehaald werden.

Re-integratieproject FOCUS helpt sinds eind 2015 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk. Na een succesvol project in de gemeente Oss huurde ook de gemeente Ede Stichting P1 Werkt in om mensen uit de bijstand weer aan het werk te krijgen.

Te lage uitstroom naar werk

De kosten van het project waren 300.000 euro per jaar voor 60 tot 100 cliënten. De gemeente wilde het programma voor ruim 3 jaar inzetten, maar na ruim anderhalf jaar trok de gemeente de stekker eruit. De afspraak om 60 procent van de cliënten weer aan het werk te krijgen werd bij lange na niet gehaald.

Volgens de gemeente zouden 31 personen aan het project hebben deelgenomen en zijn er slechts 5 uitgestroomd. De werkelijke uitstroom naar werk is volgens de gemeente dus 16% en daarmee ver onder de norm.

P1 Werkt is het daar niet mee eens. De rechtbank zegt de resultaten niet goed op waarde te kunnen schatten omdat er geen goede afspraken zijn gemaakt wanneer een traject succesvol is.

Belang van de mensen voorop

De gemeente Ede is blij met de uitspraak van de rechter. 'Omdat hieruit blijkt dat de rechter het belang van de doelgroep voorop stelt. Dat doet de gemeente ook', zegt wethouder Leon Meijer namens het college van B&W. 'De rechter onderkent dat de aanpak van P1 onvoldoende mensen aan het werk helpt. Dat is ook de conclusie van de gemeente Ede.'

Te laat opgezegd

Op 1 mei 2017 stuurde de gemeente een opzegbrief aan FOCUS waarin ze aankondigden per 1 juni te stoppen met het programma. Te laat, vond FOCUS, want er geldt een opzegtermijn van 6 maanden. Een kort geding volgde.

P1 Werkt weerspreekt de resultaten van de gemeente en eist dat de gemeente de overeenkomst nakomt. De rechtbank wil daar geen uitspraak over doen en adviseert P1 Werkt een bodemprocedure te starten als ze daar een uitspraak over willen.

Wel oordeelt de rechtbank dat het belang van de cliënten zwaarder weegt dan dat van P1 werkt en dat de gemeente niet verplicht kan worden door te gaan met een project waar het geen vertrouwen in heeft.

Rectificatie

P1 Werkt eiste ook een rectificatie voor het nieuwsbericht waarin de gemeente de inwoners informeert over de opzegging. Volgens de rechter dient de gemeente haar burgers te informeren wanneer een sociaal project stopt en dient ook de reden daarvoor te geven.

'Kleinerend en betuttelend'

De gemeente Ede is niet de enige die niet blij is met het programma. De SP in Oss noemde het traject 'intimiderend, kleinerend en betuttelend.' Ook zou er gedreigd worden met korting op de uitkering wanneer deelnemers afwezig zijn of te laat komen.

Gebruiker Ouder1 is deelnemer van het programma en klaagt op de website Fok.nl dat deelnemers 32 uur per week bij elkaar moeten zitten. Ook moeten ze verplicht samen eten, FOCUS zou daarbij zelfs bepalen dat je bruin brood eet en geen wit brood. Ook zouden deelnemers verplicht zijn om mee te doen aan gedragstherapie.

Ouder1 vindt dat de maatregelen veel te ver gaan voor mensen die een arbeidsverleden van meer dan 20 jaar hebben en wel willen werken, maar geen baan kunnen vinden.

'Meer inzicht in gedrag'

Focus is het niet eens met die kritiek. 'Programma Focus is een intensief gedragsveranderend programma waarin mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden begeleid naar werk', zegt Caro Mennen, de advocaat van P1 Werkt. 'Het is een programma in groepsverband waarbij deelnemers verschillende activiteiten hebben. Samen eten, groepsgesprekken en sport zijn daar onderdeel van. Deelnemers krijgen meer inzicht in hun eigen gedrag en de gevolgen ervan. Doordat deelnemers in een groep deelnemen helpen en coachen ze elkaar om zo hun eigen doelen te bereiken.'

Mennen erkent dat deelnemers gekort kunnen worden op hun uitkering als ze niet mee willen werken aan het programma, maar zegt dat het een beslissing is van de gemeente om te korten.

Andere aanbieders

Volgens de gemeente Ede zijn alle cliënten waar P1 voor werkte ondergebracht bij andere aanbieders van participatietrajecten. 'Op die manier is het mogelijk om maatwerk per cliënt te leveren', zegt wethouder Meijer. 'De ene cliënt heeft behoefte aan activering, de ander aan ontwikkeling of scholing. Met de aanbieders waar we nu mee werken kunnen we dat maatwerk leveren. We zijn van plan ook op deze manier verder te gaan, steeds het belang van de cliënt voorop stellend.'

Bodemprocedure

Ook P1 Werkt zegt de zorg voor haar deelnemers en medewerkers voorop te zetten. Advocaat Caro Mennen: 'Het was daarom belangrijk om snel duidelijkheid te krijgen over de vraag of de gemeente de overeenkomst mocht beëindigen zoals zij deed. P1 Werkt is blij dat de rechter heeft bepaald dat de overeenkomst alleen mag worden opgezegd als het resultaat niet gehaald wordt en de opzegtermijn van zes maanden in acht wordt genomen. Over het resultaat verschillen partijen van mening. In een bodemprocedure zal beoordeeld moeten worden of de gemeente de overeenkomst eigenlijk wel mocht opzeggen. In die procedure zal een rechter zich buigen over de financiële schade die de Gemeente Ede heeft veroorzaakt.'