ARNHEM - Vitesse heeft het contract met adelaar Hertog met drie jaar verlengd. Dat heeft de Arnhemse voetbalclub donderdag bekendgemaakt.

Hertog vliegt voor elke thuiswedstrijd een rondje door GelreDome, voor hij bij de valkenier op een plateau landt.

De adelaar doet dit al sinds seizoen 2008/2009. Overigens is het wel Hertog II die zijn rondjes in het Arnhemse stadion maakt. De eerste overleed in 2009 aan een schimmelinfectie.