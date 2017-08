Feestfabriek vindt dranklimiet geen oplossing

ULFT - De Feestfabriek vindt het idee om maximaal twee alcoholische dranken per persoon per keer te verkopen tijdens een festival geen goed idee. Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP) wil dat deze maatregel ingevoerd wordt, om de kans dat alcohol op festivals doorgegeven wordt aan minderjarigen te verkleinen.

'We denken dat dit geen oplossing is voor alcoholmisbruik onder jongeren', zegt Mascha Rutten namens de organisatie van de Zwarte Cross en

Mañana Mañana. 'Ik denk ook dat het voor de bezoekers niet wenselijk is. Die zijn vaak met een groep familie of vrienden en dan is het een goed Achterhoeks gebruik om een rondje te geven.' Wanneer mensen maximaal twee alcoholische drankjes per persoon per keer mogen bestellen, verwacht de Feestfabriek ook langere rijen voor de bar.



Daarnaast geeft Rutten aan dat de Feestfabriek al veel maatregelen tegen alcoholmisbruik neemt tijdens de festivals. 'We hebben natuurlijk de Nix18 polsbandjes al', aldus Rutten. 'Ook werken we samen met Celebrate Save.' Deze organisatie kijkt onder meer naar drugs- en alcoholgebruik.