Drie mannen neergestoken op kerstavond; jaar cel

APELDOORN - Een 40-jarige man uit Enschede is veroordeeld tot een jaar cel omdat hij op kerstavond drie mensen neerstak in het centrum van Apeldoorn.

De man ging op kerstavond 2016 met een vriend in Apeldoorn op stap. Het tweetal werd uitgescholden door een groepje dronken mannen. Na wat duw- en trekwerk liepen de twee aanvankelijk door, maar de verdachte was zo boos dat hij twee messen uit zijn jaszak pakte. Die had hij bij zich voor zijn werk.

Hij begon vervolgens op twee mannen in de steken. Een derde slachtoffer werd in zijn kin geraakt, toen hij de man probeerde tegen te houden. Toen de politie arriveerde, reageerde de verdachte niet op de oproep om de messen te laten vallen. Daarom schoot de politie hem in zijn voet.

Geen poging tot doodslag

De rechtbank legt een lagere staf op dan de officier van justitie had geëist. De officier vond dat er sprake was van poging tot doodslag en eiste daarom vier jaar gevangenisstraf, waarvan een jaar voorwaardelijk.

De rechtbank vindt dat er geen sprake is van doodslag, maar van poging tot zware mishandeling omdat de slachtoffers gering letsel opliepen. Geen van de mannen moesten na behandeling in het ziekenhuis blijven en er zijn geen vitale organen geraakt.

Maar door de ernst van de steekpartij en het feit dat de man omstanders de stuipen op het lijf heeft gejaagd, legde de rechtbank alsnog een gevangenisstraf van een jaar op. Er zit geen voorwaardelijk deel aan de straf verbonden omdat de kans op herhaling volgens de reclassering klein is.

