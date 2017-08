Champignons getest op gif eierschandaal: 'champignons zijn veilig'

MILSBEEK - Volgens CNC Grondstoffen uit Milsbeek bevatten champignons geen sporen van fipronil. Even was er de vrees, want de kippenmest van geblokkeerde pluimveebedrijven is verwerkt tot compost voor de champignonteelt.

CNC is één van de grootste Europese leveranciers van compost voor de champignonteelt. Het bedrijf vermengt jaarlijks 100.000 ton kippenmest en 650.000 ton paardenmest tot compost die gebruikt wordt voor de teelt van champignons. Het bedrijf krijgt regelmatig mest van zo'n 100 van de 1200 Nederlandse pluimveebedrijven.

Ook één van de pluimveebedrijven die geblokkeerd is door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit levert kippenmest aan CNC. 'Wij hebben onderzoek gedaan naar fipronil, maar we hebben niets aangetroffen bij de champignons', zegt directeur Tom van Wijk.

'Geen fipronil getraceerd'

Van Wijk zegt al jaren op fipronil te controleren, ook voordat het middel in opspraak kwam. 'Ik weet niet wat de reden is dat we hier al langer op controleren, maar het heeft niet te maken gehad met het pluimveeverhaal', zegt van Wijk.

CNC blijft controleren op fipronil, maar verwacht geen probleem tegen te komen. 'Mocht het in het product terecht komen zal de dosis zo laag zijn, dat dit niet schadelijk is. Tot nu toe hebben we in ieder geval nog geen fipronil getraceerd.'

'Geen controle op kippenmest'

De kippenmest zelf controleert het bedrijf niet. 'We gaan ervan uit dat de mest van de niet-geblokkeerde bedrijven veilig is. Van de geblokkeerde bedrijven komt de mest in ieder geval niet op de markt.' De NVWA zegt in een reactie bezig te zijn met een analyse van de champignonmest.

Compostbedrijf Walkro is ook een grote leverancier aan de champignonteelt. Maar volgens de woordvoerder van dit bedrijf speelt het fipronilprobleem bij hen niet. 'Wij gebruiken alleen mest van vleeskuikens en fipronil is alleen gebruikt bij pluimveebedrijven met leghennen.' Ook het Gelderse bedrijf Hooymans Compost uit Velddriel gebruikt alleen mest van vleeskuikens.

Risico's

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn er geen acute gezondheidsproblemen te verwachten als je eieren hebt gegeten van de geblokkeerde pluimveebedrijven. Het RIVM durft geen uitspraak te doen over de risico's als je langdurig fipronileieren hebt gegeten. 'Daarvoor is meer informatie nodig, zoals de duur van de periode waarin mensen deze eieren hebben gegeten en de gehalten fipronil in andere producten waarin eieren zijn verwerkt', vermeldt het RIVM op de website.

Het middel fipronil is onlangs in opspraak gekomen, omdat het middel verboden is om te gebruiken bij de bestrijding van bloedluis in leghenbedrijven. Uit onderzoek van de NVWA blijkt dat het Barneveldse bedrijf Chickfriend het middel heeft gebruikt voor de desinfectie van tientallen bedrijven.

Fipronil wordt ook gebruikt in diergeneesmiddelen tegen vlooien, mijten en teken in honden en katten. Maar het middel mag niet gebruikt worden bij dieren die bestemd zijn voor de voedselketen, zoals kippen.