'Vrouwenvoetbal kan een boost krijgen door goede prestaties op EK'

WINTERSWIJK - De goede prestaties van Oranje op het EK kan tot een boost leiden voor het vrouwenvoetbal. Dat zei ex-international Mien te Selle uit Winterswijk donderdag tegen Radio Gelderland.

Te Selle is al bijna heel haar leven actief in het vrouwenvoetbal. Ze was onder meer international, trainer, coach en bestuurslid en is nog voetbaltechnisch coördinator bij DTS Ede. 'Ik heb een paar internationals in mijn selectie gehad. Desiree van Lunteren zat bij me in het jeugdplan. Ze droomde ervan om bij Ajax te spelen. En nu zie je dat dat gebeurt.'

Voortborduren op succes

Oranje doet het verrassend goed op het EK en won tot nu alle wedstrijden. Bovendien trokken alle vier de wedstrijden met dan twee miljoen tv-kijkers. Op dat succes moet Nederland voortborduren, vindt Te Selle.

'Ik hoop ook op meer media-aandacht. Met flitsen van de vrouwencompetitie op een vast tijdstip, zoals bijvoorbeeld de Jupiler League op maandag.' Ook ziet ze grote verschillen in benadering van het vrouwenvoetbal. 'De ene krant is heel negatief, de ander veel positiever.'

Historie schrijven

Te Selle heeft goede hoop dat Oranje voor het eerst in de geschiedenis doorstoomt naar de finale van een groot toernooi. Donderdagavond is Engeland de tegenstander. 'Engeland is favoriet, maar als Nederland zijn spelletje kan spelen en het publiek gaat erachter staan, gaan we voor de finale. Nederland speelt goed aanvallend goed, positioneel sterk en ze gebruiken de vleugels goed.'

'De speelsters laten zich niet afleiden door randdingen. Het gaat om ons EK. Er zitten meiden in met de nodige ervaring, veel interlands, sommigen spelen in het buitenland. En Sarina Wiegman is tactisch een goede coach.'

Nederland stond een keer eerder in de halve finales van het EK. Dat was in 2009. Engeland was toen met 2-1 na verlenging te sterk.