Adelaarsdag: keerpunt in de Slag om Engeland

DOVER - Op 13 augustus 1940 starten de Duitsers een grootschalige luchtaanval op Engeland. Doel van de aanval, die de geschiedenis is ingegaan als Adlertag (Adelaarsdag) is het uitschakelen van de RAF en de Britse radarinstallaties langs de kust.

Adelaarsdag is de aftrap van een reeks aanvallen om de RAF vleugellam en de kustdefensie 'blind' te maken door de radarinstallaties uit te schakelen. Op de lijst van doelen stonden 15 vliegvelden van de RAF en de radar bij Dover. Door slechte coördinatie en communicatie, het feit dat de Duitse inlichtingendienst geen goed beeld had van welke vliegvelden daadwerkelijk door Fighter Command van de RAF werden gebruikt en het feit dat de bomaanvallen op de radarinstallaties (slecht op elkaar afgestemd, overigens) amper schade aanrichtten, kwam de eerste klap voor de Britten veel minder hard aan dan Göring hoopte.

Neergehaalde Duitse Dornier bommenwerper - publiek domein

Bij aanvallen op vliegvelden in Hampshire en Kent verloor de Luftwaffe 45 vliegtuigen tegenover 13 bij de RAF. Op de vliegvelden werden weliwaar bij 50 vliegtuigen vernield, maar dat waren les- en andere toestellen en niet de voor de verdediging zo belangrijke Spitfires en Hurricanes. Die speelden een belangrijke rol bij het afslaan van nieuwe aanvallen die dag en volgende dagen.

Britse jagers in gevecht met Duitse, condensstrepen aan de hemel - publiek domein

De RAF schoot 162 Duitse toestellen neer, en verloor in de dagen die volgden zelf zo'n 24 jagers en bommenwerpers.

Radar blijft intact, en doorslaggevend

Doordat de Duitsers verzuimden de zo belangrijke radarinstallaties uit te schakelen kon het Fighter Command de jagers die beschikbaar waren zo efficiënt mogelijk over het luchtruim verspreiden om de Luftwaffe af te vangen.

Duitse jagers vliegen langs Britse radarmasten - publiek domein

Bovendien viel die, zoals al eerder gezegd, vliegvelden aan die helemaal niet werden gebruikt door Fighter Command. Dat leverde de Britten geen verliezen op, maar kostte de aanvallers wel toestellen.

Kans op invasie verkeken

Görings belofte aan Hitler de RAF op de knieën te krijgen was mislukt, laat staan dat de Luftwaffe het in het luchtruim boven Engeland voor het zeggen had. En daarmee ontviel de belangrijkste voorwaarde voor een Duitse invasie in Engeland, die definitief op de lange baan werd geschoven.

De Britse Daily Express meldt de successen van de RAF - publiek domein

Wel ging de Luftwaffe nog een tijd door met luchtaanvallen op Engeland, maar die waren er puur op gericht schade aan te richten, de bevolking te demoraliseren en te terroriseren: een invasie was niet meer te duchten.