'Mensen lopen naakt rond', SGP verontwaardigd over vergunning voor Burning Man

Burning Man in Nevada. Foto: Jan Willem van der Hogen

APELDOORN - De SGP in Apeldoorn is verontwaardigd over de vergunning voor het evenement Burning Man, Where The Sheep Sleep in park Berg en Bos.

Het evenement vond van 27 tot en met 31 juli plaats op de Bosweide, maar de SGP snapt niet dat hiervoor toestemming is gegeven. 'Wij betreuren het dat het college toestemming heeft gegeven voor een hedonistisch festijn, waarbij bijvoorbeeld van te voren al bekend was dat mensen naakt in de openbare ruimte rondlopen. Bovendien was een deel van de activiteiten op zondag.' 'Niet om 23.00 uur gestopt' Daarnaast vindt de SGP-fractie het onbegrijpelijk dat het college heeft meegewerkt aan een evenement in een 'Natura 2000-gebied'. Het festijn voldoet volgens de SGP ook niet aan bepaalde regels. Zo zouden er van 23.00 uur tot 07.00 uur geen evenementen mogen plaatsvinden in het natuurpark. 'Het evenement werd echter niet dagelijks om 23.00 uur afgesloten. De activiteiten mochten doorgaan onder voorwaarde van een beperking op geluid en licht. Zo mocht er 's nachts gewoon gekampeerd worden op de Bosweide. Vergunning pas laat verleend Tot slot verbaast de SGP zich erover dat de vergunning pas kort voor het evenement is verleend (17 juli), terwijl de aanvraag al op 30 april gedaan is. 'Door de late vergunningverlening was er weinig mogelijkheid om tijdig bezwaar aan te kunnen tekenen tegen een evenement', zegt de christelijke partij. Vanwege die verbazing heeft de SGP vragen gesteld aan het college van B&W.