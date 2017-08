Gaslek oorzaak explosie in woning Vaassen

Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland

VAASSEN - De explosie die een grote brand veroorzaakte in een woning in Vaassen, is veroorzaakt door een gaslek. Dat meldt de politie.

In de nacht van dinsdag op woensdag werden bewoners van de woning aan de Kerkweg en omgeving opgeschrikt door een enorme knal. Het huis werd verwoest door de daaropvolgende brand. De bewoners bleven ongedeerd. 'Omdat het om een technisch mankement gaat, is de zaak hiermee voor ons afgedaan', laat een politiewoordvoerder weten. Zie ook: Vaassen opgeschrikt door grote explosie in woning