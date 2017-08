Blokkade pluimveebedrijf Eck en Wiel deels opgeheven

Foto: ANP

ECK EN WIEL - De blokkade van pluimveebedrijf Van Leeuwen in Eck en Wiel is gedeeltelijk opgeheven. Het bedrijf is het enige waarvan de NVWA tot nu toe heeft gezegd dat de eieren een acuut gevaar voor de gezondheid vormen door het hoge fipronilgehalte.

Van Leeuwen heeft twee stallen. Uit één stal komen de besmette eieren, de eieren uit de andere stal zijn veilig. Dat blijkt volgens Van Leeuwen uit testen van de NVWA. Van Leeuwen mag de eieren die veilig zijn weer verkopen. Inmiddels heeft hij 70.000 opgeslagen eieren alweer verkocht. Zie ook: Acuut gevaar door besmette eieren, check hier de codes

