Flexfactory nieuwe hoofd- en shirtsponsor van De Graafschap

DOETINCHEM - Flexfactory is de nieuwe hoofd- en shirtsponsor van De Graafschap. De overeenkomst geldt voor één seizoen. Het uitzendbureau is in handen van Achterhoeker Clemens van Lent.

Van Lent was ook al de grote man achter de vorige shirtsponsor Seesing. Samen met Match4U en Fides Uitzendgroep kwam het huidige Flexfactory tot stand. 'Het is de verbinding tussen onze drie gevestigde merken. Wij zien dit hoofdsponsorschap als de manier om ze regionaal en nationaal op de kaart te zetten', zegt van Lent. Promotie Seesing had al besloten terug te treden, maar Van Lent blijft dus de grootste sponsor van De Graafschap. Operationeel directeur Hilberdink heeft grote plannen met de club. 'Er gaan mooie dingen gebeuren. Dat zouden we graag zien. Ik vind ook dat deze club altijd voor promotie moet spelen. Dit seizoen dus ook. Het kan zijn dat het dan niet lukt, maar De Graafschap moet wel meedoen.' Tijdens de presentatie op De Vijverberg was de volledige selectie aanwezig. Welk bedrag Flexfactory beschikbaar stelt voor De Graafschap werd niet bekendgemaakt. 'Voor De Graafschap is dit fantastisch', vertelde algemeen bestuurder Veldhorst. 'We weten wat we aan elkaar hebben en zien duidelijk waar we elkaar kunnen versterken.'