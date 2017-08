Agil Etemadi: De Graafschap hoort in de eredivisie

HELVOIRT - De nieuwe keeper Agil Etemadi onderscheidde zich woensdag bij De Graafschap met flitsende reddingen tegen FC Den Bosch. 'Ik kom nooit als tweede keeper bij een club.'

De 30-jarige sluitpost, geboren in Iran maar opgegroeid in Nederland, was de onbetwiste uitblinker aan de kant van De Graafschap in het Brabantse Helvoirt. De ploeg van Henk de Jong dicteerde de eerste helft, maar moest na rust buigen voor de concurrent in de Jupiler League. 'Het is goed dat dit soort dingen gebeuren', zegt Etemadi. 'We zullen dit vaker tegenkomen dit seizoen.'

De ervaren doelman geeft uitleg. 'Wij denken in zo'n wedstrijd dat we het goed doen, maar dan maken we ineens een paar foutjes en straffen zij dat direct af. Daar moeten we mee aan de slag. Het was onnodig en we moeten rustiger blijven bij tegenslag', analyseert de voormalig keeper van Almere City FC.

'Ik zal het de trainer moeilijk maken'

De Graafschap heeft nog een kleine drie weken voordat op maandag 21 augustus de competitie begint tegen Jong PSV. Wie dan onder de lat staat, is nog onduidelijk. Zeker is dat Filip Bednarek na een sterk eerste seizoen veel krediet heeft opgebouwd bij de technische staf. Anderzijds ziet Henk de Jong ook dat Etemadi een absolute aanwinst is voor De Graafschap. Tot nu toe liet De Jong beide keepers om en om spelen. 'Ik wil presteren met deze club. Ik kom nooit ergens als tweede keeper en zal het de trainer zo moeilijk mogelijk maken.'

Promotie

De Graafschap legt de lat hoog dit seizoen. 'Het doel is promoveren', zegt Etemadi. 'De Graafschap hoort natuurlijk ook niet in de Jupiler League. Maar om te promoveren hoef je geen kampioen te worden. Over een plek onder de eerste vijf wil ik niet eens praten. Ik zie dat De Graafschap een grote club is, anders dan in Almere. Hier staan altijd supporters bij de training. Het betekent dat De Graafschap geliefd is.'