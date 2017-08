Even geen eiergerechten voor patiënten in ziekenhuizen

ARNHEM - Voor patiënten in diverse Gelderse ziekenhuizen zit er voorlopig even geen eitje meer in bij het ontbijt. Ook een omelet of tiramisu is even verleden tijd. De ziekenhuizen willen niet het risico nemen dat de eieren besmet zijn met het bestrijdingsmiddel fipronil.

Ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk is een van de ziekenhuizen waar eieren voorlopig taboe zijn. 'We wachten de berichtgeving dus af. Tot die tijd serveren we geen eieren.'

In ziekenhuis Rijnstate (Arnhem, Velp, Zevenaar) serveren ze ook geen enkel eiergerecht meer. 'Niet voor patiënten, maar ook niet voor de medewerkers. Dat zal enkele weken duren, tot er meer duidelijkheid is', vertelt de woordvoerster.

Veel vragen

In het Radboudumc in Nijmegen hebben ze besloten om afgelopen woensdag geen eieren meer aan te bieden in het restaurant. 'Dat kwam door de hoeveelheid vragen', aldus woordvoerster Marloes de Vink. Ze benadrukt wel dat er geen besmette eieren zijn gebruikt in het ziekenhuis. Of er de komende dagen weer eieren worden aangeboden, is nog onduidelijk.

Hier krijg je ze nog wel

In het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen kun je nog wel een ei krijgen. 'Maar er wordt meerdere keren per dag bekeken of de eieren schoon zijn door het controleren van de nummers op de eieren. Daarnaast krijgen wij eieren van boerderijen die schoon verklaard zijn. De leveranciers van eiergerechten hebben ook verklaard dat ze schone eieren hebben en daarmee heeft het ziekenhuis dagelijks contact', aldus woordvoerster Annique van Lier.

Dus een eitje is nog altijd goed te eten in het CWZ. 'Maar patiënten en ouders van kinderen in het ziekenhuis kunnen altijd zelf beslissen of ze een ei willen.'