2500 eieren testen op fipronil: drukte in Wageningen

WAGENINGEN - Het zijn drukke tijden voor de onderzoekers van RIKILT in Wageningen. Ze hebben al meer dan 2500 eieren getest op het bestrijdingsmiddel fipronil.

Het Barneveldse bedrijf ChickFriend heeft dat verboden stofje vermoedelijk gebruikt bij de bestrijding van bloedluis bij pluimveebedrijven. Volgens de NVWA is het eten van eieren met een te hoge dosis fipronil slecht voor de gezondheid. Daarom moeten veel eieren worden getest.

Omdat de vraag naar onderzoekslaboratoria groter is dan de capaciteit in deze vakantieperiode, is aan RIKILT gevraagd of ze kunnen bijspringen. 'Je zit midden in de vakantieperiode en dan komt er zo'n aanvraag binnen', zegt onderzoeker Theo de Rijk tegen universiteitsmagazine Resource. 'Dan is het wel even alle zeilen bijzetten om de klus te klaren hoor.'

Zo gaat dat testen in zijn werk:

De analysemethode bestaat uit twee onderdelen. De Rijk tegen Resource: 'Bij het eerste gedeelte wordt van de eieren een homogeen mengsel gemaakt dat vervolgens met een organisch oplosmiddel wordt geëxtraheerd. Dat is pure handenarbeid. Het tweede gedeelte is meting met behulp van vloeistofchromatografie in combinatie met massaspectrometrie. Hiermee wordt de aanwezigheid van fipronil aangetoond en de hoeveelheid vastgesteld.'

Zo zijn er de laatste dagen ruim 230 doosjes eieren getest. 'Die hebben we binnen een dag of vijf allemaal geanalyseerd. De eieren komen uit heel Nederland, uit stallen waar pluimvee in heeft gezeten. En er komt nog meer aan. Morgen (donderdag, red.) verwachten we weer een lading.'

