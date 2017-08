Mysterieuze verdwijning acht katten: wie heeft ze gezien?

RENSWOUDE - In de nacht van dinsdag 1 augustus op woensdag 2 augustus zijn acht katten uit Dierenpension Renswoude verdwenen. Volgens eigenaar Leonard Zandvliet gaat het om een inbraak en zijn de katten mogelijk gestolen.

Eén kat (Cleo uit Scherpenzeel) is inmiddels teruggevonden. Van de nog vermiste katten komen er nog twee uit Gelderland.

Sammy uit Wageningen. Foto: dierenpension Renswoude.

Dasy uit Scherpenzeel. Foto: dierenpension Renswoude.Woensdagochtend kwam Leonard in het kattenverblijf toen hij opmerkte dat de buitendeur dicht was, maar de binnendeur wijd open stond. 'Het was direct duidelijk dat er iets goed mis was', aldus Zandvliet. 'We hebben een kattensluis en er zitten goeie grendels op de deuren dus kan dit alleen moedwillig zijn gedaan. Bizar dat iemand zo iets doet, wij kunnen er met ons verstand dan ook echt niet bij'.

Hij heeft gelijk alle baasjes op de hoogte te gebracht omdat de kans bestaat dat de katten naar huis lopen. Ook is de politie ingeschakeld, maar die hebben aangegeven niet veel te kunnen doen.

Vangkooien

De buurt is ingelicht en via de dierenbescherming zijn er vangkooien geplaatst in de hoop de katten terug te vinden. Ook op Facebook plaatste het dierenpension een oproep.

Kat gezien?

Mensen die een rondzwervende kat herkennen in de buurt van Renswoude kunnen contact opnemen met het dierenpension zelf.