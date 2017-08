Moet die ontsnapte tropische vlinder nou wel of niet terug?

ARNHEM - Buurtbewoners van Burgers' Zoo vinden nog altijd tropische vlinders in hun tuin. De dieren ontsnapten twee weken geleden en de dierentuin vroeg omwonenden de vlinders terug te brengen. Al verandert die situatie wel een beetje.

Buurtbewoonster Inge Wolthuis vond woensdagavond nog een vlinder in de tuin en belde met de dierentuin. Ze kreeg alleen, tot haar verbazing, te horen dat ze het dier gewoon kon laten gaan. 'Ik kon hem wel langs brengen, maar ze zouden er niks mee doen. Het beestje zou toch nog maar twee weken leven.'

'Had hem graag terug gehad'

Willeke Huizenga van Burgers' Zoo gaat over de vlinders. 'Het is inderdaad zo dat vlinders niet heel lang leven. Hoelang een vlinder in leven blijft, verschilt per soort. Maar als ze hier in het wild terechtkomen en het regent, zoals de laatste dagen, raken ze verzwakt. Dus ik kan me wel voorstellen dat er is gezegd dat de vlinder niet terug hoeft omdat hij niet lang meer leeft. Ik had de vlinder overigens wel graag terug gehad.'

Slecht weer

De tropische vlinders die zijn ontsnapt uit de mangrove leven soms maar enkele weken. En als ze in het wild terechtkomen is het helemaal lastig. 'Ze komen namelijk uit een subtropisch klimaat (die Burgers' Zoo ook nabootst in de mangrovehal, red.), dus nu is het hier overleven. Ze moeten ook maar nectar zien te vinden voor energie. Als de omstandigheden slecht zijn, leven sommige soorten niet langer dan een week', vertelt Huizenga.

'Kom ze vooral terugbrengen'

Wolthuis vond een blauwe Morpho-vlinder. 'Die leven over het algemeen wat langer', zegt Huizenga. Bij de dierentuin hebben ze dus ook nog tips voor mensen die nu een vlinder vinden. 'Heeft de vlinder gerafelde vleugels, dan is het beestje op het eind van zijn leven. Is hij nog mooi en gaaf, dan heeft hij nog wel even. Kom ze vooral wel terugbrengen', aldus Huizenga.

Nieuwe vlinders uit Costa Rica

En mochten de vlinders toch niet terugkomen, dan betekent dat niet dat de mangrovehal vlinders tekort komt. 'Elke week krijgen we poppen van lokale boertjes uit Costa Rica. Dat zijn geen vlinders uit het wild, maar gekweekte. Daarnaast liet Burgers' Zoo eerder al weten dat de dierentuin maatregelen heeft genomen om te voorkomen dat er nog meer vlinders wegvliegen uit de nieuwe mangrovehal.

