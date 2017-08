Mensen beroofd op Kennedyplein in Ulft

ULFT - Twee personen zijn woensdagmiddag beroofd van hun geld op het Kennedyplein in Ulft. De politie is op zoek naar getuigen van de beroving.

De twee personen liepen over het Kennedyplein, toen een man hen beroofde van hun geld. De dader is een lichtgetinte man en hij droeg een blauw overhemd en een blauwe spijkerbroek. Hij is na de diefstal weggereden in een grijze auto.



De politie is op zoek naar getuigen van de beroving. Mensen die iets gehoord of gezien hebben, wordT gevraagd contact te zoeken met de politie via 0900-8844.