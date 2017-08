Van Vollenhoven: NVWA faalt in toezicht op ons eten

APELDOORN - Pieter van Vollenhoven mengt zich in het debat over het eierschandaal. De Apeldoorner zegt in het AD dat de NVWA een rommeltje maakt van het toezicht op ons eten. Hij maakt zich zorgen over de voedselveiligheid in Nederland.

Van Vollenhoven, voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid, zegt dat het economisch belang bij bedrijven voorop staat. 'De NVWA zou moeten opkomen voor het publieke belang, de voedselveiligheid. Helaas is de inspectie in de praktijk geen voedselwaakhond, maar een verlengstuk van het economisch beleid', stelt hij in de krant. Daarnaast zegt de Apeldoorner dat de NVWA direct alle codes had moeten publiceren van de eieren die afkomstig zijn van de geblokkeerde bedrijven en waar mogelijk het antiluizenmiddel fipronil in is terechtgekomen. Ook op Twitter sprak Van Vollenhoven zich woensdag uit over het schandaal: