Muzikanten krijgen kans bij Hans en Grietje: 'Het is fantastisch, ik kom dronken thuis'

Foto: Omroep Gelderland

VELP - Een bijzondere voorstelling in openluchttheater de Pinkenberg in Velp. In de bossen wordt daar vrijdag de sprookjesopera Hänsel und Gretel, de Duitse namen voor Hans en Grietje, uitgevoerd.

Woensdag was de generale repetitie. Het orkest bestaat uit veertig conservatoriumstudenten. De voorstelling is een initiatief om jonge muzikanten de kans te geven in een grote voorstelling te spelen. De vader van Hans en Grietje, Peter, wordt gespeeld door de bijna-afgestuurde operazanger David Visser. 'Het is fantastisch. Ik kom dronken thuis, en wissel tussen een goede en kwade dronk. Dat is te gek', vertelt hij over zijn rol. Volgens de organisatie past de omgeving bij het sprookje. 'In een bos waar je makkelijk de weg kwijtraakt, waar broodkruimelsporen door de vogeltjes worden opgegeten en waar gemene heksen wonen in huisjes van peperkoek.'