APELDOORN - Op de Molenstraat in Apeldoorn is een man overleden na een vergeefse reanimatie. De politie doet voor de zekerheid onderzoek.

'We gaan niet uit van een misdrijf, maar we willen dat wel zeker weten. Vandaar dat we onderzoek doen', vertelt een politiewoordvoerder.

Over de identiteit van de man kan de politie nog niets zeggen.