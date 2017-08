Beekbergen vier dagen lang in teken van paardenspektakel

BEEKBERGEN - Beekbergen staat vanaf deze donderdag weer vier dagen lang in het teken van de internationale mensport. Daar wordt voor de dertigste keer het Paardenspektakel Beekbergen gehouden.

Zo zijn er dressuurwedstrijden tweespan en vierspan met paarden, is er een marathon met hindernissen en een tuigpaardenshow. Drie avonden lang is er livemuziek en zondag is een speciale Ladies Day met een wedstrijd welke dame de mooiste hoed draagt.

Bij de organisatie van het paardenspektakel komt heel wat kijken. Even wat cijfers op een rij:

Ruim 100 deelnemers uit 19 landen verschijnen aan de start

Er doen 335 wedstrijdpaarden mee die moeten worden gestald

Daarvoor is 15 ton stro geregeld

Het totale oppervlakte van het terrein is 11 hectare

Er zijn meer dan 150 vrijwilligers bij het evenement betrokken

De organisatie verwacht dat er zo'n 25.000 bezoekers afkomen op het Paardenspektakel Beekbergen.

