Wisselvallig De Graafschap verliest van FC Den Bosch

HELVOIRT - De Graafschap heeft ondanks een prima eerste helft met 1-0 verloren van FC Den Bosch. Na rust viel de ploeg van trainer Henk de Jong ver terug.

In het Brabantse Helvoirt begon het vernieuwde De Graafschap met zes andere spelers in de basis dan vorig seizoen. Sjoerd Ars startte in de punt van de aanval, terwijl Agil Etemadi de keeper was. Linksback Jordy Tutuarima speelde de hele wedstrijd. Verder mochten ook de nieuwelingen Myenty Abena, Lars Nieuwpoort en Fabian Serrarens beginnen tegen FC Den Bosch.

Fris en scherp

Aanvaller Serrarens zorgde al snel voor een mooie opsteker door na een goede aanval met een uitstekende voorzet van Van Overbeek raak te koppen. De goal werd echter geannuleerd vanwege duwen. De Graafschap was de baas op het veld en liet een frisse en scherpe indruk achter. Na een kwartier kreeg ook Ars een grote kans, maar de Didammer strandde op keeper Heemskerk.

De Graafschap kreeg meer mogelijkheden en speelde in de eerste helft met flair en vertrouwen. De opbouw van achteruit was meestal goed verzorgd. Toch ging de fysiek sterke rrechtsback Abena vlak voor rust in de fout, maar uitblinker Etemadi bracht knap redding op het schot van Blummel. Verder kreeg de 30-jarige doelman niets te doen.

Onrustige Van Diermen

Hoe anders was dat na rust. Trainer De Jong bracht Van den Hurk voor El Jebli en Van Diermen voor Abena. Den Bosch, in de eerste helft nog met veel reservespelers, kwam na de pauze met betere spelers en De Graafschap moest direct achteruit. Na zeven minuten was het al raak toen de zeer onrustig spelende Van Diermen flink in de fout ging. Etemadi redde in eerste instantie nog, maar daarna kon Verbeek scoren (1-0).

De Graafschap kreeg de grip niet meer terug, maar dankzij prima keeperswerk van Etemadi bleef de schade beperkt. Over en weer waren nog wel wat mogelijkheden, maar goals vielen niet meer. Ars werd na een uur naar de kant gehaald.