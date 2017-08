De Graafschap verliest tegen FC Den Bosch

HELVOIRT - De Graafschap heeft woensdagavond de oefenwedstrijd tegen FC Den Bosch verloren. Op de velden van vv Helvoirt waren de Noord-Brabanders met 1-0 te sterk voor de ploeg van trainer Henk de Jong.

In de eerste helft werd er, ondanks een flink aantal kansen voor De Graafschap, niet gescoord in Helvoirt. Wel werd een doelpunt van Fabian Serrarens na acht minuten afgekeurd. FC Den Bosch had in de tweede helft het betere van het spel en nam in de 53e minuut de leiding door een goal van Danny Verbeek. Ondanks een aantal kansen hield doelman Agil Etemadi de rest van de wedstrijd zijn doel schoon.



De Graafschap speelt nog twee oefenwedstrijden voor het seizoen van start gaat. Volgende week woensdagavond is Achilles’29 de tegenstander in Zelhem. Een paar dagen later, op zaterdag, wacht op de open dag nog een wedstrijd tegen FC Emmen. De competitie begint voor de Superboeren met een uitduel tegen Jong PSV op maandag 21 augustus.



Basisopstelling: Etemadi; Van Overbeek, Abena, S. Nieuwpoort, L. Nieuwpoort, Tutuarima; Klaasen, Diemers, El Jebli; Serrarens, Ars.



Foto: REGIO8