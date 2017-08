'Morgen duidelijkheid over alle gifeieren'

ARNHEM - Het onderzoek naar pluimveebedrijven waar mogelijk het anti-luizenmiddel fipronil in eieren is terechtgekomen, wordt versneld. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hoopt dat het onderzoek morgen klaar is. Dat is het resultaat van een overleg tussen de pluimveehouders, de NVWA en de supermarktsector.

Klanten krijgen volgens de NOS het advies op de website van de supermarkten of de NVWA te controleren of hun eieren besmet zijn. De code op de 'gevaarlijkste' eieren is 2-NL-4015502.

Klanten die besmette eieren hebben, kunnen deze het beste weggooien. Alle andere eieren kunnen gegeten worden, benadrukt een woordvoerder van de gezamenlijke supermarkten.

Overleg duurde uren

'We hebben van de NVWA de belofte dat ze donderdag om 12.00 uur alle monsters geanalyseerd hebben', zegt Hennie de Haan van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders. Het overleg woensdag om de situatie vlot te trekken duurde uren. Morgen gaat de eiercrisis de dertiende dag in.

Volgens De Haan komt er zo snel mogelijk een protocol voor pluimveehouders die op meerdere locaties leghennen hebben in stallen die niet zijn ontsmet door Chickfriend, zodat uit die 'schone' stallen weer eieren naar de winkels kunnen. Ook kippen en mest kunnen dan weer vervoerd worden.

De pluimveehouders maakten de NVWA duidelijk ontstemd te zijn over uitlatingen gisteren in Nieuwsuur door NVWA-topman Van Zoelen. Hij zei dat consumenten voorlopig maar geen eieren zouden moeten eten. De NVWA nam later afstand van deze uitspraak.

'Chickfriend werkte voor slechts 20 procent pluimveesector'

'Die uitspraak was zeer ongelukkig voor de sector', zegt De Haan. Chickfriend (het bedrijf dat met het verboden middel fipronil bloedluis bestreed in kippenstallen, red.) heeft maar met 20 procent van alle pluimveehouders zaken gedaan. Zijn uitspraak was een klap voor de andere 80 procent.'

Volgens een woordvoerster van de NVWA kunnen consumenten gewoon kip eten uit de winkels. 'De kipfilet komt niet van leghennen.'

Zie ook: