Veertien beurzen voor jonge Nijmeegse onderzoekers

NIJMEGEN - Veertien jonge onderzoekers van de Radboud Universiteit ontvangen een zogenoemde Veni-beurs. Met die beurs krijgen veelbelovende jonge wetenschappers de mogelijkheid om gedurende drie jaar hun eigen ideeën verder te ontwikkelen.

Een van de onderzoekers die een beurs krijgt is Kobie van Krieken. Zij onderzoekt hoe het komt dat het lezen van verhalen ons beter maakt in het lezen van gedachten van anderen in de echte wereld.

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft landelijk aan 154 pas gepromoveerde onderzoekers zo'n financiering gegeven. In totaal gaat het om bedragen van maximaal 250.000 euro.