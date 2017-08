Kun je nog eieren kopen? 'Ik heb maar gewoon een bakje gif besteld'

TIEL - Kun je eieren nog wel onbezorgd eten en wat te doen met producten waar ei doorheen zit? Terwijl ondernemers op de markt hun waren gewoon verkopen, kiest een ijsboer uit Tiel ervoor om geen ijsjes met ei te slijten.

'Er is elke dag veel onenigheid en er komen elke dag meer eiercodes op de lijst. Ik neem het zekere voor het onzekere', vertelt ijsboer George van Rosenberg uit Tiel. De NVWA waarschuwde consumenten om terughoudend te zijn met het eten van eieren van bedrijven met de bekendgemaakte codes, dat zijn er 27 in totaal.

'Alles bij elkaar hebben we besloten de ijsjes waar ei doorheen gaat niet te verkopen. Wij willen onze klanten ook duidelijk maken dat we serieus bezig zijn op onze markt.'

'Beetje hysterisch allemaal'

Op de markt in Wageningen staan ze er anders is in, maar merken doen ze het wel. 'Er wordt heel veel naar gevraagd, zoals wat voor nummers hebben jullie? Ik vind het eigenlijk allemaal een beetje te hysterisch', vertelt marktkoopman Breunissen.

Ook zijn collega Jan van Beek merkt het. 'Normaal gesproken weet je wat je kan verwachten qua verkoop van eieren. Nu is het koffiedik kijken, een beetje reageren op de consument. Ik denk dat het een kwestie van tijd is voordat het vertrouwen van de consument terug is.'

En sommige klanten kunnen er wel om lachen. 'Ik heb net een bakje gif besteld, voor het gemak.'