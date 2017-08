Verzet tegen vliegroutes Lelystad Airport bundelt krachten

HEERDE - Tegenstanders van de nieuwe vliegroutes van Airport Lelystad willen hun krachten bundelen. Inmiddels is de petitie Red de Veluwe gestart op www.petities.nl en wordt gekeken of samen met groepen uit Overijssel en Friesland één front gevormd kan worden.

De vertrek- en landingsroutes voor Airport Lelystad waren nooit een grote discussie aan de oostkant van de Veluwe. Tot de nieuwe vliegroutes eind juni openbaar werden. Direct ontstond grote commotie over vliegveld Teuge, dat aan de nieuwe routes onderdoor dreigt te gaan. Inmiddels beginnen ook steeds meer inwoners aan de oostkant van de Veluwe te beseffen wat hen boven het hoofd hangt.

Recht over mijn tuin

Eén van de vertrekroutes loopt over Gelders grondgebied via Elburg naar de gemeente Oldebroek. Boven Wezep splitst de route in tweeën. Eén route loopt richting Teuge, de andere route loopt via Heerde en Epe richting Ede. Tijdens de hele route is de vlieghoogte 1800 meter.

Mark Vroegindeweij is kort geleden verhuisd naar Heerde om te genieten van de rust en ruimte. Hij schrok toen hij hoorde over de nieuwe vliegroutes boven de Veluwe. 'Lelystad Airport breidt uit met toeristenvliegverkeer. De zuidelijke routes lopen over de Veluwe. Recht over mijn tuin. Elk uur vliegen er dan zes Boeings over op 1800 meter.'

Verslaggever Ruben van der Scheer sprak met actievoerder Marc Vroegindeweij:

Bewoners zitten hier niet op te wachten

In Epe volgt Koos Paulusma sinds kort continu de apps waarmee je vliegtuigen kunt volgen. Hij woont al tientallen jaren naar volle tevredenheid in Epe, maar hij maakt zich grote zorgen. 'Dit gaat ten koste van de economie en de waarde van huizen. Over bijna 100 kilometer wordt er gevlogen op 1800 meter hoogte. Dat geeft geluidsoverlast, CO2-uitstoot, veel fijnstof en extra brandstofverbruik. Daar zitten we in Epe met tientallen campings en bewoners die zich eraan storen niet op te wachten.'

Paulusma vertegenwoordigt de belangengroep Ons Mooi Epe, die eerder actie voerde tegen de bomenkap aan de Heerderweg. Samen met andere groepen wil hij zich verenigen tegen de routes. 'De mensen moeten gemobiliseerd worden. Wij gaan ons aansluiten bij groepen uit Vaassen, Heerde en Overijssel.'

Breed verzet

Donderdag spreken diverse tegenstanders over samenwerking op de Veluwe en aansluiting met groepen uit Overijssel en Friesland die met dezelfde problemen te maken krijgen. Marc Vroegindeweij is inmiddels een petitie gestart om de Tweede Kamer in Den Haag te overtuigen om te kiezen voor een andere oplossing.

'De route moet hoger of veranderen. Met deze petitie willen we in gesprek met politiek Den Haag. Dit is één van de weinige rustige gebieden in Nederland en dat moeten we koesteren.'