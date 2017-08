OM eist 30 maanden cel voor steekpartij op bruiloft

WESTERVOORT - Het Openbaar Ministerie eist 30 maanden cel, waarvan 10 voorwaardelijk, tegen een 57-jarige man uit Zoetermeer. Hij wordt ervan verdacht een 48-jarige man te hebben neergestoken op een bruiloft in partycentrum Maksim in Westervoort.

De steekpartij vond op zondagavond 23 april plaats naast het zalencentrum aan de Dorpstraat. Het slachtoffer raakte zwaargewond en er moest een traumahelikopter ter plaatse komen. Binnen was een groot trouwfeest aan de gang.

Veel onduidelijkheid

Er is nog steeds veel onduidelijk over de steekpartij. Zo blijft de aanleiding van het incident onduidelijk. Volgens De Gelderlander is het slachtoffer de voormalige lijfwacht van een oud-president van Azerbeidzjan. In de rechtbank zou hij verklaard hebben dat die functie de reden is dat hij op de bruiloft werd belaagd.

De verdachte zei volgens de krant dat hij juist werd aangevallen en zichzelf moest verdedigen. Zijn advocaat sprak een aanslag van politieke aard tegen.

De rechtbank doet op 16 augustus uitspraak.