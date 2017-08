Burgemeester: 'Bid voor getroffen pluimveehouders'

BARNEVELD - Burgemeester van Barneveld Asje van Dijk roept op te bidden voor de bedrijven die zijn getroffen door het fipronilschandaal.

Van Dijk roept kerken, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen op om te kijken naar getroffen pluimveehouders in de Gelderse Vallei. 'Zij gaan door een ongelooflijk moeilijke tijd. Maak een praatje met ze, stuur een kaart, bid voor ze in de kerk. De mensen hebben het op dit moment hard nodig', citeert de Barneveldse Courant de eerste burger van Barneveld.

'Onschuldig tot het tegendeel is bewezen'

Van Dijk neemt het ook op voor Chickfriend, het Barneveldse bedrijf dat bij de bestrijding van bloedluis een mengsel gebruikte waarin het voor de voedselketen verboden middel fipronil is verwerkt. 'Iemand is onschuldig totdat het tegendeel is bewezen.'

Volgens zijn woordvoerster heeft Van Dijk gesproken met een van de eigenaren van Chickfriend. 'De burgemeester heeft gemerkt dat ze zeer zijn geraakt door het leed van de boeren', zegt ze. 'Dit drukt zwaar op hun schouders.'

Dinsdagavond is in het gemeentehuis van Barneveld een bijeenkomst voor pluimveehouders. 'Getroffen bedrijven kunnen er terecht voor vragen en om elkaar te ontmoeten', zegt de woordvoerster.

Informatiepunt voor pluimveehouders

Vanaf donderdag kunnen getroffen pluimveehouders uit de Gelderse Vallei terecht bij een informatiepunt. Tientallen bedrijven in de Vallei zijn getroffen, zegt Eltjo Bethlehem van het Poultry Expertise Centre (PEC) dat het informatiepunt coördineert. Het PEC is een samenwerkingsverband van bedrijven, overheid en kennisinstellingen uit de pluimveesector.

Bethlehem: 'We willen een plek bieden waar getroffen pluimveehouders uit de regio terechtkunnen met praktische vragen. Er zijn al landelijke kanalen zoals de NVWA en LTO. Ons gaat het er om dat er een regionaal punt is. Bijvoorbeeld over waar ze met hun kippen en eieren naartoe moeten, hoe het nu verder moet met hun financiën, dat soort zaken.'

Boeren kunnen via deze site in contact komen met het PEC.

