Kadavers geruimd: 'Geur van afvalcontainer met maden'

ERICHEM - De opruimwerkzaamheden bij de stallen van de Knorhof in Erichem zijn begonnen. Vorige week donderdag kwamen bij een enorme brand 20.000 varkens om het leven.

Op de eerste dag wordt er vooral materieel naar de boerderij toe gereden. 'De vrachtwagens rijden vooral aan en nog niet weg. Dat moet wel nodig gebeuren, want de stank is niet om te harden. Het ruikt als een afvalcontainer langs de weg, vol met maden', ziet en ruikt verslaggever Niels Kater.

Bij de gemeente Buren zijn op de eerste dag een aantal klachten binnengekomen. 'We hebben in totaal tien telefoontjes gehad, maar één of twee gingen over stankoverlast. De rest stelde vragen of wilde kwijt wat ze van zo'n onderneming vinden', aldus een woordvoerder.

Elke dag wordt van 7.00 tot 19.00 uur gewerkt. De werkzaamheden kunnen vier weken duren. Voor het vervoeren van de kadavers is een speciale route rondom Erichem ingesteld. De vrachtwagens komen vanaf de A15 en rijden via Tweesluizen naar de stal om vervolgens via Buren en de N384 weer naar de snelweg te rijden.

De vrachtwagens rijden dus volgeladen door Buren. 'Dat moet omdat de Lutterveldsestraat alleen licht verkeer kan hebben, de vrachtwagens moeten dus leeg zijn. Uiteindelijk moet het voor de inwoners van Buren niet uitmaken, want de kadavers worden in luchtdichte zakken vervoerd', vertelt een woordvoerder van de gemeente Buren.

Verslaggever Niels Kater zag tussen 7.00 en 8.00 al veel bedrijvigheid:

Op de Facebook-pagina van de Klompenpaden wordt afgeraden om de komende weken het Errekomsepad te bewandelen. 'Dit in verband met de brandlucht en de stank van de dode dieren. Daarnaast worden de komende tijd de kadavers geborgen en dat is geen prettig gezicht.'

