Arnhem riskeert boete voor afvalpas ondergrondse containers

ARNHEM - Als Arnhem niet onmiddellijk stopt met de afvalpas voor ondergrondse afvalcontainers riskeert de gemeente een boete van 50.000 euro.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een zogenoemde last onder dwangsom aan Arnhem opgelegd. De gemeente verwerkt via de afvalpas persoonsgegevens van inwoners, terwijl dat volgens de AP voor haar publiekrechtelijke zaak niet noodzakelijk is.

Arnhemmer Michiel Jonker kaartte de zaak aan. Hij is gesteld op zijn privacy. De AP zag in april af van maatregelen, omdat de gemeente van plan was om vanaf 1 januari een nieuw afvalsysteem in te voeren: diftar. Maar de gemeente maakte onlangs bekend dat er nog geen definitief besluit is genomen over de invoering van diftar.

Arnhem zegt dat er inmiddels geen pas meer nodig is voor de afvalcontainers en dat de persoonsgegevens zijn gewist. De gemeente zei dit ook al tegen de AP, maar die gaat toch over tot de last onder dwangsom. 'Om er zeker van te zijn dat de gemeente Arnhem dit ook doet en niet nogmaals de wet zal overtreden.'

