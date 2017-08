Afhalen paspoort en rijbewijs in Arnhem kan weer

ARNHEM - De storing bij de gemeente Arnhem is zo goed als voorbij. Dat meldt een woordvoerder. Door een probleem met de server konden woensdag urenlang geen paspoorten en rijbewijzen worden aangevraagd en opgehaald.

Op het stadhuis doen de computers het weer, alleen die in de vestiging in Arnhem-Zuid zijn nog niet in de lucht.

De gemeente Arnhem moet tot het weekend honderd afspraken opnieuw inplannen. 'Deze mensen willen ook graag op vakantie en we doen er alles aan om dat te laten lukken', meldt de woordvoerder.

