Parkeerautomaten Culemborg worden slimmer

Foto: Google Street View

CULEMBORG - De parkeerautomaten in Culemborg zijn binnenkort minder gevoelig voor storingen. In de automaten worden zogenoemde roamingsimkaarten geplaatst. Deze telefoonkaarten maken automatisch gebruik van het best beschikbare mobiele netwerk. Daardoor zijn de parkeerautomaten minder gevoel voor storingen bij de mobiele telefonieaanbieders.

Parkeerautomaten hebben een mobiele dataverbinding nodig voor onder meer de verwerking van pintransacties. Bij een storing of een slechte signaalsterkte waren pintransacties tot nu toe niet mogelijk. De roamingsimkaarten kunnen in het geval van een storing van mobiel netwerk wisselen, zegt de leverancier van de parkeerautomaten in Culemborg. Behalve in Culemborg worden de kaarten binnenkort ook geïnstalleerd in Katwijk, Middelburg en Sluis.