Rechtbank stuurt veelpleger voor behandeling naar instelling

LUNTEREN - De rechtbank in Gelderland heeft een 37-jarige man uit Lunteren veroordeeld. De man maakte zich schuldig aan minstens tien winkeldiefstallen. De rechtbank wil dat hij zich twee jaar lang laat behandelen in een instelling voor 'stelselmatige daders', een zogenoemde ISD.

De man werd ervan verdacht tussen maart en april van dit jaar in vier verschillende winkels spullen te hebben gestolen. De rechtbank sprak hem van een van de feiten vrij vanwege gebrek aan bewijs.

'Keer op keer in herhaling'

De Lunteraan is in de afgelopen vijf jaar voor meer dan tien misdrijven veroordeeld. De rechtbank ziet hem daarom als 'zeer actieve veelpleger'.

'Hij valt keer op keer in herhaling met het plegen van strafbare feiten. In de instelling kan hij de nodige behandeling krijgen voor de problematiek die hem tot zijn criminele gedrag brengt en zonder behandeling zal blijven brengen', aldus de rechtbank.

Geen schadevergoeding

Een van de bestolen winkels had een schadevergoeding geëist, maar omdat niet is bewezen wat en hoeveel de man in de winkel heeft gestolen, oordeelde de rechtbank dat de winkel geen schadevergoeding krijgt.

De rechtbank verwijst de winkel naar de civiele rechter.

