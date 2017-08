Nieuw fietspad goed voor het milieu

ULFT - De gemeente Oude IJsselstreek heeft een nieuwe en duurzame techniek gebruikt voor het aanbrengen van een nieuwe laag asfalt. Na anderhalve week is het fietspad in Silvolde weer te gebruiken voor fietsers. De gemeente heeft kosten bespaard en minder CO2 uitgestoten.

'We hebben het bestaande asfalt niet vervoerd naar een centrale waar het hergebruikt wordt', zegt projectleider Alex Bröring. Het asfalt is in Silvolde gerecycled en opnieuw aangebracht. 'Op die manier hebben we een constructieve en sterke fundering gekregen, die zo sterk was dat we met een laag van 3,5 centimeter asfalt een goed fietspad hebben kunnen maken.'

Wat opvalt aan de nieuwe asfaltlaag zijn de extra toegevoegde witte stenen. Deze zorgen voor reflectie wanneer er licht op schijnt, zodat de zichtbaarheid verbetert wanneer het donker is. Deze nieuwe laag moet voor meer veiligheid op het fietspad in Silvolde zorgen.

Hergebruik op de plaats zelf is duurzamer dan wanneer het asfalt naar een bedrijf in Hengelo (Ov.) moet. 'We hebben 58 procent minder CO2 uitgestoten dan anders', zegt Bröring.

'Als we ons bestaande asfalt naar de centrale zouden hebben gebracht, dan hebben we geen 25.000 kilometer bespaard.' Het is nog niet duidelijk of Oude IJsselstreek deze manier ook gaat toepassen op andere fietspaden.