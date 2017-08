Meer klachten over stankoverlast afgebrande megastal

ERICHEM - Er komen langzamerhand meer klachten over stankoverlast binnen over de afgebrande varkenshouderij De Knorhof in Erichem. Dat zegt een woordvoerster van de gemeente.

'Telefonisch zijn er twee binnengekomen, per e-mail ongeveer acht', vertelt ze woensdagmiddag. 'In het plan om te saneren zijn ook geurbeperkende maatregelen opgenomen, maar stank is niet te voorkomen', aldus de woordvoerster. Burgemeester De Boer van Buren is dinsdagochtend op bezoek geweest bij een nabijgelegen camping en een geitenhouderij, omdat die veel last van stank zouden hebben. Zie ook: Opruimen 20.000 dode varkens begint donderdag

