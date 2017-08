Zin in een lesje popmuziekgeschiedenis? Arris weet raad

ARNHEM - Wanneer begon de popmuziek? Wat is de belangrijkste periode? En zijn The Beatles echt de belangrijkste band die er ooit is geweest?

Arris Roordink, docent popgeschiedenis aan het ArtEZ-conservatorium in Enschede, weet op die vragen het antwoord. Hij geeft in het Nijmeegse café The Fuzz een 12-delige cursus popmuziekgeschiedenis. 'De lessen die ik normaal gesproken aan studenten van het conservatorium geef, geef ik nu aan belangstellenden.'

'Moeilijke kwestie'

Wanneer begint de popmuziek eigenlijk? 'Dat is een moeilijke kwestie', geeft Roordink toe. 'Bij echte geschiedenislessen ligt dat anders. Er zijn commissies en belangrijke mensen die samen vaststellen dat toen en toen de Eerste Wereldoorlog of een bepaald tijdperk begon. Dat bestaat bij popmuziek niet. Het voordeel is dat je het lekker zelf mag weten. Ik begin mijn lessen bij de New Orleans jazz. De eerste opnames dateren uit 1918.'

En waarom begint de popmuziek daar? 'Mijn theorie: popmuziek begint op het moment dat muziek zich niet ontwikkelt, maar vermengt. Muziek wordt ergens gemaakt en er komt radio en migratie bij. Dan vermengt muziek zich. De jazz is daar een heel goed voorbeeld van. Je hebt een stad met een grote zwarte gemeenschap die de slavenmuziek uit die tijd speelt en heel veel immigranten uit het zuiden die daar naartoe komen. Dan ontstaat iets wat mensen nog nooit eerder hebben gehoord en zich veel verder verspreidt dan muziek daarvoor ooit eerder heeft gedaan.'

The Beatles

The Beatles zijn de belangrijkste band, vindt Roordink. 'Die hebben zo'n revolutie veroorzaakt en zijn daarna ook lang de leiders geweest van de nieuwe muziek.'

Belangrijker dan Elvis? 'Ja. Elvis was een moment. Net zoals The Sex Pistols een moment waren en de techno uit Detroit een moment was. The Beatles waren geen moment. Die hebben de muziek tot begin jaren zeventig gedomineerd. Ze hebben nieuwe wegen laten zien en zijn inventief geweest.'

Genoeg gepraat. Muziek! Van The Beatles is het maar een kleine stap naar de Electric Light Orchestra van Jeff Lynne. ELO is een van de favoriete bands van Roordink.

